Tchad : Les Transformateurs honorent Succès Masra, 30 jours après son arrestation

Dans un texte émouvant adressé symboliquement au bureau vide de leur président, Les Transformateurs ont rappelé son engagement indéfectible pour le Tchad. "30 jours que ce bureau est resté vide. Et pourtant, il continue de parler," écrivent-ils, évoquant la présence silencieuse et fidèle du lieu de travail de Masra.







Le parti a mis en lumière les qualités et les idéaux de leur leader : "Tu l’as vu entrer chaque matin avec ses dossiers, ses idées, ses rêves pour le Tchad. Tu l’as entendu parler de Justice, d'Égalité, de Vérité, de Réconciliation. Tu l'as vu, s'asseoir, construire le rêve collectif de tous les Tchadiens, avec la lumière de son patriotisme. Tu es témoin de ses couchers tardifs, tu es témoin des réunions intenses, des silences pleins de stratégie."







Le message insiste sur le dévouement de Masra : "Tu connais, toi, mieux que quiconque, le travailleur qu'il est. Et voilà 30 jours que tu attends. Ton fauteuil ne grince plus. Tu as été vidé de tes ordinateurs, de tes dossiers."







Malgré cette absence, Les Transformateurs restent optimistes : "Cher bureau, Dr Succès Masra reviendra. Et quand il posera à nouveau ses mains sur toi, ce ne sera pas seulement pour écrire l’avenir, mais pour incarner une promesse tenue : celle d’un Tchad de Justice, d'Égalité, de Dignité, un Tchad debout pour tous ses enfants."







Le parti conclut sur une note d'espoir et une exigence : "Tu es vide aujourd’hui, mais demain, tu deviendras un autel de renaissance. En attendant, c'est dans le cœur du peuple, loin de cette chaise vide de son occupant habituel, loin de cette table vide de ses dossiers et outils de travail, que le rêve collectif continue de se construire et comme un seul Homme, nous exigeons: #LibérezSuccèsMasra".