TCHAD

Tchad : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie inspecte les infrastructures hydrauliques à Abéché

Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Juin 2025

Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a effectué une visite de terrain ce jeudi 12 juin 2025 sur le site des ouvrages Bithea 2 et d'autres installations hydrauliques à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Cette inspection fait suite à sa déclaration du mercredi 11 juin 2025 où il avait affirmé : « Je vais aller constater moi-même sur le terrain. Parce que je n'aime pas donner des chiffres qui vont me rattraper demain. »