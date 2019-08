ACTUALITES Goundam : la MINUSMA accompagne la commémoration de la Journée panafricaine des femmes

- 2 Août 2019 modifié le 1 Janvier 1970





Télécharger le logo

C’est sous le thème “Paix, Sécurité et Réconciliation Nationale : enjeux, défis et opportunités pour les femmes du Mali” que le Service Local de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (SLPFEF) de Goundam, avec l’appui de la Division de la Communication Stratégique et de l’Information Publique (DCSIP) de la MINUSMA à Tombouctou, a tenu une conférence le 31 juillet dernier pour célébrer la journée panafricaine des femmes, célébrée chaque année. La cérémonie s’est déroulée à la maison des femmes et a réuni environ 150 participantes ainsi que le sous-préfet de Razelman, représentant le préfet de Goundam, le représentant du Maire de la ville, la Présidente du SLPFEF et les éléments de la Police des Nations Unies (UNPOL) basés dans cette zone. En marge de cette activité, le représentant de la DCSIP a fait un exposé sur le rôle de la MINUSMA dans le processus de paix au Mali, notamment le rôle du personnel en uniforme dans la protection des civils. Les participantes ont vivement remercié la MINUSMA de son accompagnement, qui a permis d’édifier les femmes nomades et sédentaires de cette localité sur les origines de la journée, sur le rôle de la femme dans la consolidation de la paix, mais aussi sur les activités de la Mission des Nations Unies au Mali. « La seule présence de la MINUSMA nous rassure ! Vous avez contribué à nous sécuriser et à nous assister çà et là, à travers plusieurs projets et autres actions contribuant à la quiétude de nos paisibles citoyens », a témoigné Mme Mariam Boury, Présidente du SLPFEF de Goundam. Distribué par APO Group pour United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).



Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/goundam--la-...





Dans la même rubrique : < > Rugby World Cup: Namibia Warm-Up Matches Confirmed L’ambition du Sénégal dans le “ gas-to-power Senegal’s Ambitious Gas-to-Power Agenda