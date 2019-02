Goût de France 2019 : inscrivez-vous !

Restaurateurs, si vous souhaitez participer inscrivez-vous en ligne de préférence avant le 18 février sur : [http://restaurateurs.goodfrance.com…](http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user/register) (inscription obligatoire) Pour la cinquième année consécutive, l’événement international Goût de / Good France aura lieu le 21 mars 2019. Orchestrée par le Ministère de l’Europe et des… Read more on https://africa-newsroom.com/press/gout-de-france-2019–inscrivezvous-?lang=fr

Restaurat...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...