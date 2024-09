Grand Prix Chantal Biya : l’édition 2024 du Tour cycliste se prépare

Selon une note d'information publiée par le directeur de la communication de la Fédération camerounaise de cyclisme, Jean-Baptiste Biaye, le secrétaire général a présidé, au nom du président empêché, la 2ème réunion préparatoire à la compétition le 03 septembre 2024 à Yaoundé.



Autour de Louis Bruno Eloumou, le SG de la Fécacyclisme, il y avait les membres fédéraux de l'organisation de l'événement prévu du 30 septembre au 05 octobre 2024.



Après des exposés des représentants de chaque sous-commission, les échanges enrichissants ont porté sur la technique, avec le parcours définitif de la compétition, l'hébergement et la restauration, le transport, l’animation, la logistique, la communication, la sécurité, le protocole pour ne citer que ces aspects.



À l'issue des échanges, le secrétaire général de la Fécacyclisme a recommandé une synergie d'actions, en vue de la bonne organisation de la compétition.



"Il faut dire que la cérémonie de présentation des équipes participantes aura lieu le 30 septembre 2024 à Minta (région du Centre) et la première étape Nkoteng-Nanga--Eboko-Minta, le 1er octobre 2024. A cette occasion, une dizaine d'équipes venues d'Europe, d'Afrique et du Cameroun prendront part à la compétition", rappelle Jean-Baptiste Biaye .



Par ailleurs, Louis Bruno Eloumou s’est rendu le 05 septembre dans la région du Sud, pour aller rassurer les autorités administratives, municipales et les forces de maintien de l'ordre.



Ainsi, accompagné du chef de département des finances adjoint, Rodrigue Koyou et du président de la ligue régionale de cyclisme du Sud, Pierre Alexis Mbassegué, il a échangé avec le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguélé Nguélé dans ses services à Ebolowa, sur l'organisation de la 2ème étape de la compétition, le 02 octobre 2024, entre Yaoundé-Ebolowa (Nkolandom), peut-on apprendre de la note d'information du directeur de la communication de la Fécacyclisme.



Avant la descente sur le site pour évaluer la capacité en matière d'hébergement dans la localité, ce 06 septembre 2024, le secrétaire général de la Fécacyclisme et ses collaborateurs seront à Sangmelima et à Meyomessala, avec le même objectif.