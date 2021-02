Grand Prix de Russie : Un événement mondial unique pour la boxe arabe

Le ministre de la Jeunesse et des Sports au Conseil de la Ligue des États arabes et président de la Fédération internationale de boxe arabe, le Dr Al-Hadj Al-Sudairy a récemment déclaré que les champions des différents pays du monde participeront au grand et premier événement sport mondial du genre. Ce sera en présence de nombreux ministres, parlementaires, ambassadeurs, personnalités publiques et des plus grandes stars mondiales de l'art.



Le Dr Al-Hadi Al-Sudairy a salué les efforts considérables déployés par la Russie pour accueillir et organiser ce grand événement mondial. D’ailleurs, le pays avait organisé avec brio, de nombreux championnats internationaux et olympiques. A cet effet, le gouvernement du président Vladimir Poutine apporte son soutien à cet évènement sportif dont attend un succès retentissant digne de de la grandeur de la Russie sur le plan mondial.



Il faut rappeler que plus de 500 chaînes internationales et plus de 1 600 médias et journalistes vont assurer la couverture du tournoi. A cette occasion, de nombreuses chaînes internationales par satellite, des radios et agences de presse internationales ont déjà confirmé leur présence pour assister et couvrir ce gala mondial unique en son genre. Mme Elghei Merozova, directrice du Centre international pour le partenariat stratégique, la Fondation internationale entre les gouvernements, et le Dr Hussein Mustafa, en charge des relations publiques à la Fédération internationale de boxe arabe, ont été fortement remerciés pour les efforts consentis et la coordination envisagée pour œuvrer au succès de ce championnat du monde, dans toute la mesure du possible.



En prélude à la première conférence de presse, le ministre Al-Sudairy se rendra prochainement en Russie, afin d'expliquer les détails du tournoi en ce qui les accréditations auprès de l'État russe. Avec l’organisation de cette compétition, nul doute qu’une nouvelle ère s’ouvre entre la Russie, la nation arabe et les pays africains. A ce sujet, le président de la Fédération africaine de boxe arabe, Éric Richard Ella Bekale reste confiant : « pour cette la compétition, on mettra un canevas de travail en place pour permettre à nos combattants d’être au point. Je suis optimiste ». Sur les 50 africains pays pressentis pour cette participation, 38 ont déjà confirmés leur présence à Moscou.