Tchad : réunion de suivi du Comité d’organisation de la Table ronde « Tchad Connexion 2030 »

Le ministre d’État, Tahir Hamid Nguilin, président du Comité d’organisation de la Table ronde Tchad Connexion 2030, a présidé ce mercredi une importante réunion de suivi, en présence de plusieurs membres du gouvernement.



Cette rencontre avait pour objectif principal de procéder au débriefing de la mission de haut niveau de la délégation émiratie, conduite récemment à N’Djamena par le ministre d’État en charge du Commerce extérieur des Émirats Arabes Unis.



Au cours des échanges, les participants ont passé en revue les principaux acquis de cette mission stratégique, ainsi que les attentes exprimées par la partie émiratie. Ils ont en outre identifié les ajustements nécessaires pour une meilleure préparation de la Table ronde.



À l’issue des travaux, un plan d’action opérationnel a été arrêté. Il définit les étapes phares et les responsabilités à mettre en œuvre jusqu’à la tenue de la Table ronde, prévue les 7 et 8 novembre 2025 à Abu Dhabi.



Par cette démarche, le Comité d’organisation réaffirme son engagement à garantir le succès de cette rencontre internationale, qui constitue une étape décisive dans la mise en œuvre du Plan National de Développement Tchad Connexion 2030.