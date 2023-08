Guerre au Soudan : Le Tchad abritera une rencontre ministérielle des pays voisins

Le Ministère des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l'Etranger et de la coopération Internationale annonce la tenue de la première Réunion du comité des Ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan, les 6 et 7 août 2023 à N’Djamena.

En effet, lors du sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement des pays limitrophes du Soudan tenu au Caire en Egypte, le 13 juillet dernier, il a été décidé de la mise en place d'un comité des Ministres des Affaires Etrangères avec comme principare mission, de proposer des pistes de sortie de crise, en traduisant fidèlement la volonté exprimée par les chefs d'Etat et de Gouvernement.



Cette initiative s'inscrit dans l'esprit de complémentarité de celles déjà entreprises dans le cadre d'un retour durabre de la paix au Soudan.



La tenue de cette première réunion à N'Djaména vise également d'attirer l'attentiqn des partenaires d'apporter de réponses urgentes à la crise humanitaire de plus en plus préoccupante.