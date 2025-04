Guerre au Soudan : Participation du Tchad à la Conférence de Londres

Urgence de la Situation Humanitaire : Le ministre a souligné la gravité de la crise humanitaire, appelant à une action rapide pour répondre aux besoins des populations touchées par le conflit.

Cessez-le-feu : Le Tchad a plaidé pour un cessez-le-feu immédiat afin de permettre un accès humanitaire sûr et de favoriser un climat propice aux négociations.

Solution Politique : La nécessité d'une solution politique durable a été fortement soulignée, avec l'appel à un dialogue inclusif impliquant toutes les parties prenantes.

La délégation du Tchad était dirigée par le Ministre des Affaires Étrangères, Abdoulaye F. Sabre. L'objectif principal de la participation tchadienne était de sensibiliser la communauté internationale aux enjeux cruciaux liés à la guerre au Soudan.Lors de cette conférence, le Tchad a mis l'accent sur plusieurs points essentiels :L’ambassadeur du Tchad en France, S.E. Ahmad Makaila, a rapporté ces messages, mettant en lumière l'engagement du Tchad à jouer un rôle constructif dans la recherche de solutions à la crise soudanaise.La conférence de Londres représente une étape significative dans les efforts internationaux pour traiter la crise au Soudan. La position proactive du Tchad, axée sur l'urgence humanitaire, la cessation des hostilités et la promotion d'un dialogue politique, témoigne de son engagement à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région. Les développements futurs dépendront de la réponse de la communauté internationale à ces appels et de la volonté des acteurs soudanais d'engager un processus de paix.