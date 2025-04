Économie et Finance

Guerre commerciale : Les États-Unis étendent les droits de douane, affectant les exportations tchadiennes sous l'AGOA

Alwihda Info | Par Peter Kum - 3 Avril 2025

Les États-Unis ont élargi l'imposition de droits de douane au-delà des produits originaires de Chine et d'Europe, touchant désormais les importations en provenance du Tchad et d'autres pays africains. Cette mesure surprenante affecte même les exportations bénéficiant de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), un programme commercial préférentiel. Le Tchad va payer jusqu'à 13 pourcent le droit de douane.