Guinée - Alerte enlevément : Le journaliste guinéen Habib Marouane Camara porté disparu

Une nouvelle alerte enlèvement vient de secouer la Guinée. Habib Marouane Camara, journaliste d’investigation réputé pour ses enquêtes courageuses, a été porté disparu ce 3 décembre 2024 à Conakry. Selon ses proches, il aurait été enlevé par des éléments des forces de l’ordre. Cette disparition inquiétante intervient alors que le journaliste avait publiquement dénoncé des pressions et des menaces de la part du pouvoir en place, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya.



Les proches de Habib Marouane Camara, très inquiets, affirment que le journaliste a été appréhendé par des gendarmes alors qu’il se trouvait à [lieu de l'enlèvement]. Depuis lors, toute trace de lui a disparu. Les raisons de cette arrestation restent floues, mais les dernières publications du journaliste sur les réseaux sociaux laissent penser qu’il était dans le viseur des autorités.







En effet, ces derniers jours, Habib Marouane Camara avait dénoncé une intensification des pressions à son encontre, notamment de la part de la junte au pouvoir. Il avait évoqué des menaces et des intimidations visant à le dissuader de poursuivre ses investigations.







Cet enlèvement suscite une vive émotion au sein de la communauté journalistique guinéenne et internationale. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme et des médias ont condamné cet acte et appelé à la libération immédiate et sans condition de Habib Marouane Camara.