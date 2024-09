Guinée : Amnesty International appelle à une enquête sur le décès de Mohamed Dioubaté

Amnesty International a exprimé le 27 septembre des préoccupations graves concernant le décès de Mohamed Dioubaté, pédiatre à l’hôpital régional de Kankan, en Guinée. Accusé d'avoir brûlé un portrait du chef de l'État le 7 septembre, il est décédé en prison le 26 septembre.



L'organisation appelle les autorités guinéennes à mener sans délai une enquête indépendante sur les circonstances entourant son décès. Ce développement soulève des questions sur les conditions de détention et le traitement des prisonniers politiques dans le pays.



Le cas de Mohamed Dioubaté met en lumière les tensions politiques en Guinée et la nécessité de protéger les droits humains, notamment le droit à un procès équitable et à une détention digne. Amnesty International continue de surveiller la situation et appelle à la justice pour les victimes de violations des droits humains.