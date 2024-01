Guinée : Arrestation du journaliste français Thomas Dietrich à Conakry

Selon les confrères guinéens, Dietrich, du média TV, a été interpellé à son hôtel Tourisme de Kipé alors qu'il enquêtait sur la Société Nationale des Pétroles (SONAP) ainsi que sur la gestion pétrolière et les patrimoines de certains dirigeants guinéens.



Cette arrestation soulève des interrogations quant au respect des droits fondamentaux en Guinée et met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les journalistes dans l'exercice de leur métier. Il est essentiel que ce cas soit examiné avec attention afin d'assurer le respect des libertés fondamentales et le droit à une information indépendante dans le pays.