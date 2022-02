Guinée Bissau : l’UA condamne la tentative de putsch, le président sain et sauf

Le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré mardi suivre avec une vive préoccupation la situation en Guinée Bissau caractérisée par la tentative de coup d’État contre le Gouvernement du pays.



Il a appelé les militaires à retourner, sans délais, dans leurs casernes et à assurer l’intégrité physique du président Umaro Sissoco Embalo et des membres de son gouvernement et à libérer immédiatement ceux parmi eux en détention.



Sur les réseaux sociaux, le président Umaro Sissoco a assuré qu’il se porte bien. “Je vais bien Alhamdoulillah. La situation est sous contrôle gouvernemental. Je remercie la population de Guinée Bissau et toutes les personnes au delà de notre pays qui se sont inquiétées pour mon gouvernement et moi. Vive la République et que Dieu veille sur la Guinée-Bissau”, a-t-il dit.