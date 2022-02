Guinée Bissau : la CEDEAO condamne une « tentative de coup d’Etat »

Dans un communiqué rendu public ce jour à Abuja, la CEDEAO dit suivre « avec un grande préoccupation, l’évolution de la situation en Guinée Bissau caractérisée ce mardi 1er février 2022, par des tirs de militaires autour du Palais gouvernement.



La CEDEAO condamne cette tentative de coup d’Etat et tient les militaires responsables de l’intégrité physique du président Umaro Sissaco Embalo et des membres de son gouvernement. La CEDEAO demande aux militaires de retourner dans leurs casernes et de maintenir une posture républicaine. »



En effet, selon des correspondants de l’AFP, le Palais du gouvernement, où le président Umaro Sissoco Embalo et le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam étaient présumés se trouver pour un conseil des ministres extraordinaire, a été encerclé par des hommes lourdement armés.



Par ailleurs, les alentours étaient en proie à des mouvements d'habitants fuyant les lieux. Tout de suite, les marchés se sont vidés et les banques ont fermé leurs portes. Pendant ce temps, de nombreux véhicules militaires chargés de soldats sillonnaient les rues.