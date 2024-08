Guinée-Bissau : le président reçoit le soutien du Mouvement social et politique

Le président de la République de Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoco, accompagné de la Première dame, a reçu des membres du Mouvement social et politique de Guinée-Bissau. En effet, ces derniers manifestent leur soutien politique à sa possible candidature, pour un second mandat.



A cette occasion, le porte-parole du mouvement, Baciro Djaló, s'est déclaré préoccupé par l'environnement politique actuel, et a appelé à soutenir la réélection du général Umaro Sissoco, mettant en lumière son travail pour le développement du pays.



Il faut rappeler que le Mouvement social et politique de la Guinée-Bissau a été créé en juin 2023.