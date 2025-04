Guinée (Conakry) : Clôture du tout premier Forum international des Secrétariats Généraux des Gouvernements

Durant trois jours d’intenses travaux et d’échanges constructifs, les délégations venues de divers pays d’Afrique et d’ailleurs ont examiné avec rigueur et profondeur les dimensions institutionnelles et techniques des missions assignées aux SGG. Véritables chevilles ouvrières du fonctionnement administratif et piliers essentiels de la coordination gouvernementale, les SGG ont réaffirmé leur rôle central dans l’efficacité et le suivi de l’action publique.





Ce forum a également été marqué par l’adoption d’une déclaration finale, signée par les chefs des délégations participantes. Cet acte fondateur constitue une étape décisive dans la mise en place du Réseau des Secrétaires Généraux des Gouvernements, symbole d’une volonté partagée de renforcer la coopération technique entre ces institutions stratégiques.





Par ailleurs, la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement du Tchad, Docteur RAMATOU MAHAMAT HOUTOUIN, a été désignée par ses pairs à la première vice-présidence du Réseau, aux côtés de son homologue guinéen, Monsieur TAMBA BENOÎT KAMANO, désigné président. Le Royaume du Maroc a quant à lui été désigné à la deuxième vice-présidence, complétant ainsi le bureau du Réseau.





Ce bureau sera appuyé dans ses missions par un Secrétariat permanent.