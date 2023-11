Guinée (Conakry) : De nouveaux ambassadeurs presentent leurs lettres de créance

Michel Sebera, Alexey Popov, Ivo Djalo et madame Sema Sayeed, ont présenté au Colonel Mamadi Doumbouya leurs lettres de créance en qualité de nouveaux ambassadeurs de leurs pays respectifs, a indiqué la présidence, vendredi.



« Le Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya, qui a reçu les quatre diplomates et accepté leurs lettres d’accréditations, leur a souhaité la bienvenue tout en indiquant que la Guinée est ouverte à la coopération internationale dans un esprit d’égalité, de respect mutuel et de partenariat gagnant-gagnant », a souligné la présidence, le Palais Mohammed V.



Selon la même source, les quatre diplomates ont formulé, chacun de son côté, au nom de leurs mandants, respectivement les Présidents Rwandais Paul Kagamé, Vladimir Poutine de la Russie, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Arif Alvi du Pakistan, leurs engagements à soutenir une coopération mutuellement bénéfique entre leurs pays et la Guinée.

« Notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'enseignement supérieur et professionnel, ainsi que dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication en ce qui concerne le Rwanda », a précisé le Palais Mohammed V ajoutant que « la Russie elle, compte renforcer ses relations avec la Guinée dans les secteurs de la défense, des mines, de l'éducation et des infrastructures ».



Il a indiqué que « quant à la Guinée-Bissau, le développement des secteurs privés, les échanges d'expérience dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la Communication sont les priorités du nouvel ambassadeur » à Conakry et que « le Pakistan de son côté entend privilégier des secteurs comme l'agriculture et l'industrie textile ».



Selon la présidence, « ces multiples accréditations d'ambassadeurs auprès de la République de Guinée, mettent en lumière l’ouverture du pays à la coopération internationale et augurent des perspectives de partenariats prometteurs sous la direction du Chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya ».