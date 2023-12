Guinée (Conakry) - Explosion dans un dépôt d’hydrocarbures : Le Président Mamadi Doumbouya présente ses « condoléances attristées aux familles des victimes »

Le peuple de la Guinée est actuellement plongé dans une profonde tristesse suite à l'explosion tragique survenue dans un dépôt d'hydrocarbures. En cette douloureuse occasion, le président de la transition, Mamadou Doumbouya, tient à présenter ses sincères condoléances attristées aux familles des victimes. Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui ont perdu des êtres chers et ceux qui luttent pour leur survie.



Le président souhaite également adresser ses félicitations aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux différentes unités de secours publics et privés pour leur prompte réaction en vue de porter secours aux sinistrés et maîtriser l'incendie. Leur dévouement et leur courage face à cette situation critique méritent une reconnaissance particulière. Ces hommes et femmes ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire dans des circonstances extrêmement difficiles.



« Suite à l'explosion enregistrée dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 aux environs de 00 heure au principal dépôt d'hydrocarbures de la Société Guinéenne des Pétroles (SGP) dans la commune de Kaloum, je tiens à présenter mes condoléances attristées aux familles des victimes ainsi qu'au peuple de Guinée, je souhaite prompt rétablissement aux blessés qui sont immédiatement et entièrement pris en charge par l’État. Je félicite les Forces de Défense et de Sécurité, les différentes unités de secours publics et privés pour leur prompte réaction en vue de porter secours aux sinistrés et maîtriser l'incendie. En attendant les enquêtes diligentées par le Gouvernement pour connaître les causes exactes de l'incendie ainsi que le bilan humain et matériel de ce drame, j'appelle à l'occasion le peuple de Guinée à la solidarité et à la prière pour la Nation en ces moments de dure épreuve », a-t-il annoncé ce lundi 18 décembre 2023.