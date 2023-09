Guinée (Conakry) / Fait Divers: Le Sous-préfet de Dara Labé chassé de sa résidence par des serpents

« Le Sous-lieutenant Mohamed Traoré, qui officie à la tête de cette Sous-préfecture est confronté à une situation inédite. Il n’a pas de résidence officielle opérationnelle. Il passe la nuit ailleurs. A Labé, à 17 km de son lieu de commandement, selon nos informations. Et est obligé de faire des va-et-vient tous les jours pour accomplir sa mission », a rapporté ce 4 septembre 2023, Guineematin.com.



Le journal a indiqué qu’une source proche de l’intéressé qui a exigé l’anonymat explique que « le Sous-préfet a été chassé plus d’une fois par des serpents dans cette maison totalement délabrée » située à Dara Labé.



« Ici, compte tenu de l’état de la maison, personne ne peut y rester. L’édifice est vieux. Il a été construit depuis le premier régime. Et pendant la saison des pluies, les serpents sont partout. Le Sous-préfet a été inquiété à deux reprises ici par des serpents. Une fois d’ailleurs, on a tué un serpent dans son salon où il passait la nuit. C’est pourquoi il ne dort plus ici, encore moins sa famille qui n’est même pas avec lui. C’est très compliqué pour lui. Récemment, la commune s’est arrangée à faire désherber les alentours et désinfecter la maison. Mais la résidence reste toujours inoccupée et à la portée des serpents, souvent venimeux et agressifs », a regretté cette source qui requiert l’anonymat.



Hadja Aminata Barry, ancienne ministre et maire de Dara Labé confirme les faits, non sans nuancer les propos tenus plus hauts selon Guineematin.com.



« Effectivement le Sous-préfet n’habite pas à sa résidence. Elle est très délabrée. C’est un vieux bâtiment. Et la commune a essayé de lui trouver un autre endroit. Pour le moment, c’est tout ce que je peux vous dire en attendant que la commune trouve les moyens d’y faire face à cette situation. Mais il faut se rappeler que la résidence du Sous-préfet est un édifice de l’Etat qui ne relève pas de nous. C’est le représentant du Chef de l’Etat qui y loge et donc c’est à l’Etat de s’en charger normalement », a fait savoir la maire.



« Depuis plus d’un mois, notre Sous-préfet passe la nuit à Labé et vient travailler à Dara Labé tous les jours. C’est très fatigant. La commune a mis à sa disposition une maison mais il n’y a rien dedans pour le moment. Je pense que c’est à cause de cela qu’il passe la nuit à Labé », a expliqué une autre source.