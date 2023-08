Guinée (Conakry) : Le gouvernement promeut l’excellence scolaire

Soucieux de la promotion de l'excellence en milieu scolaire, le gouvernement de la Guinée a récompensé 110 lauréats « pour leur excellent résultat lors des examens nationaux de fin d’année session 2023 », a annoncé la primature de la Guinée. Les lauréats ont reçu des attestations, des kits scolaires, des ordinateurs, des tablettes, des enveloppes, des bourses d’études et des billets d’avion pour des destinations de leur choix. Des prix spéciaux ont aussi été décernés aux élèves vivant avec un handicap et un persévérant ayant réussi à la douzième tentative au Baccalauréat.



Cette journée, selon le ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’alphabétisation, Guillaume Harwing, « vise entre autres d’encourager les meilleurs résultats scolaires, de favoriser la promotion de l’excellence et surtout de créer une saine émulation au sein de l’école guinéenne ».



Alors que le gouvernement guinéen prévoit de mettre un œuvre une réforme du système éducatif, syndicalistes, politiciens et société civile appellent à agir dans l’urgence.



Pour l’année académique 2021 / 2022, la Guinée a enregistré un taux d’échec record aux examens nationaux : 83 % d'échecs au certificat d’études primaires, 85 % au brevet d’études du premier cycle et 91 % au baccalauréat, selon les statistiques officielles. Pour plusieurs acteurs du secteur tel que Michel Pépé Balamou, secrétaire général du Syndicat National de l’Education (SNE), qui appellent à une réforme urgente, ces pourcentages témoignent de la faiblesse du système éducatif guinéen.