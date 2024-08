Guinée Equatoriale : Sortie de piste d’un Boeing de Ceiba Intercontinental, aucune victime n'est à déplorer

Heureusement, aucun blessé ni perte humaine n'a été signalé à la suite de cet incident. L'avion a quitté la piste et s'est écrasé contre les bords de la zone d'atterrissage.



Une enquête a été lancée pour déterminer les causes précises de l'accident, impliquant l'Autorité Aéronautique de Guinée Équatoriale, Ceiba Intercontinental et Boeing.