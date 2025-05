Guinée Equatoriale : le président Obiang Nguema à Moscou pour le 80ème anniversaire de la victoire

En compagnie de la Première dame, le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo est arrivé à Moscou le 7 mai pour participer aux événements commémoratifs du 80ème anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale.



La délégation équato-guinéenne a atterri à l'aéroport Vnoukovo de Moscou où elle a été reçue par des membres du gouvernement russe, par des représentants de la délégation diplomatique équato-guinéenne à Moscou et par la colonie équato-guinéenne.



Le chef de l'État de Guinée équatoriale est l'un des dirigeants internationaux invités à ces manifestations, avec d'autres dirigeants tels que les présidents du Brésil (Luiz Inácio Lula da Silva), de Chine (Xi Jinping) et d'autres pays comme l'Indonésie, le Burkina Faso, le Vietnam, l'Égypte, le Zimbabwe, l’Irak, le Congo, la Birmanie, l’Éthiopie, entre autres.



De nombreuses manifestations sont prévues pour cette célébration, telles que la Grande parade sur la place Rouge à Moscou, où Vladimir Poutine prononcera un discours devant les soldats russes et les dirigeants d'une vingtaine de pays.



Outre le défilé, il y aura la marche du Régiment Immortel (un hommage aux morts de la guerre), des projections de films, des expositions, des concerts, des représentations théâtrales et des feux d'artifice. On estime qu'environ 10 millions de personnes assisteront aux événements dans la capitale.



Enfin, ce nouveau voyage s'inscrit dans le renforcement des relations entre la Guinée équatoriale et la Russie ces dernières années, y compris des accords dans différents domaines, ainsi que la participation, tant du président que du vice-président, à des événements importants tels que le sommet Russie-Afrique.