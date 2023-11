En Guinée, le procureur général a donné des instructions ce samedi 4 novembre 2023 « aux fins de procéder à des enquêtes sur les faits d'évasion, de détention illégale d'armes de guerre, d'association de malfaiteurs et complicité contre les nommés Capitaine Moussa Dadis Camara, Colonel Blaise Gomou, Colonel Claude Pivi et Colonel Moussa Thiegboro Camara et toutes autres personnes que l'enquête révélera ».