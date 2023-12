AFRIQUE Guinée - Incendie de Kaloum : voici les dernières nouvelles et décisions annoncées par le Gouvernement (Communiqué)

Alwihda Info | Par Peter Kum - 23 Décembre 2023



L’espoir de parvenir à l’extinction des flammes de l’incendie du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum demeure toujours. En raison de l’existence de quelques foyers la zone sinistrée reste dangereuse et interdite au public. Les soldats du feu, nationaux et internationaux continuent leurs actions sur le terrain en dépit des blessures subies. Ces actes héroïques permettent de contenir l’incendie.





Le Gouvernement félicite le personnel de santé pour sa disponibilité et son dévouement.



Les relevés de la qualité de l’air révèlent la persistance de particules en suspension à la base de troubles respiratoires, de céphalées, d’audition et de vision.



Au titre de l’assistance et soutien aux victimes, il est dénombré à ce jour par l’équipe mixte des services sociaux 2069 ménages, soit 10.337 personnes affectées. Plus de la moitié de cet effectif est composée de personnes vulnérables dont 889 femmes cheffes de ménages, 176 femmes enceintes, 1925 enfants de moins de 5 ans, 2736 personnes âgées de plus de 60 ans et 202 personnes vivant avec handicap.



La solidarité nationale s’amplifie. Le Gouvernement a procédé à la distribution des kits de denrées aux ménages sinistrés.



Au titre des dommages matériels, des équipes d’évaluation composées de cadres du ministère en charge de l’urbanisme, des ordres et chambres nationaux spécialisés, ont été constituées. Ces équipes ont établi un périmètre fortement sinistré sur un rayon d’environ 500 m autour du lieu de l’incendie. Un premier recensement dénombre près de 800 bâtiments endommagés. Au-delà de ce rayon de 500m, les infrastructures sont moyennement et faiblement impactées.



Cette évaluation technique sera approfondie pour fournir plus de précisions sur les dégâts enregistrés.



Cependant, le Gouvernement constate avec regret que certains habitants procèdent déjà à des travaux de restauration dans la zone sinistrée sans expertise préalable des services spécialisés. Il met en garde les habitants concernés que cette situation pourrait engendrer d’autres risques.



Au titre de l’approvisionnement en carburant, le Gouvernement est heureux d’annoncer aux populations que grâce aux efforts diplomatiques avec les pays voisins, la desserte en carburant dans les stations-service connaitra une amélioration sensible.



Au nom du Président de la République, Chef de l’État, S.E. le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, le Gouvernement renouvelle sa gratitude aux populations et aux Gouvernements des pays amis pour leur mobilisation et leur appui à la Guinée durant cette épreuve.



Au titre des mesures et recommandations :



1) Le port du masque est obligatoire dans la commune de Kaloum ;



2) Les personnes déplacées ne doivent pas regagner leurs habitations jusqu’à nouvel ordre ;



3) Les travaux de restauration sont interdits sans l’autorisation préalable des services techniques du ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat ;



4) A compter du samedi 23 décembre 2023, la vente de l’essence et du gasoil dans les stations-services sur toute l’étendue du territoire est rationnée comme suit :



– 25 litres par véhicule ;



– 5 litres par moto et tricycle ;



– Interdiction de servir des bidons.



5) La circulation des camions-citernes est soumise à une escorte sécurisée et un ordre de mission ;



6) La zone impactée du sinistre reste fermée au public, pour des raisons de sécurité et d’enquêtes, à l’exception des services spécialisés ;



7) La déclaration pour les personnes disparues peut être faite au près du Centre des Opérations du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale à travers les canaux gratuits ci-après :



– Téléphone : 663 12 52 29 aussi accessible en WhatsApp



– Numéro vert : 122, accessible 24h/24



– Courriel :



Le Gouvernement remercie les populations pour la solidarité, le calme et le civisme dont elles font preuve dans la gestion de la crise et les invite à la poursuite du respect des consignes.



En cas d’urgence, appelez gratuitement le 1016.



Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens !



Le Gouvernement Au titre de la situation sanitaire, le nombre de décès recensé est toujours à 23. Depuis le début de la crise, 285 victimes ont été admises dans les structures sanitaires. Parmi elles, 243 ont regagné leurs familles et 42 personnes continuent de bénéficier de la prise en charge médicale gratuite.Le Gouvernement félicite le personnel de santé pour sa disponibilité et son dévouement.Les relevés de la qualité de l’air révèlent la persistance de particules en suspension à la base de troubles respiratoires, de céphalées, d’audition et de vision.Au titre de l’assistance et soutien aux victimes, il est dénombré à ce jour par l’équipe mixte des services sociaux 2069 ménages, soit 10.337 personnes affectées. Plus de la moitié de cet effectif est composée de personnes vulnérables dont 889 femmes cheffes de ménages, 176 femmes enceintes, 1925 enfants de moins de 5 ans, 2736 personnes âgées de plus de 60 ans et 202 personnes vivant avec handicap.La solidarité nationale s’amplifie. Le Gouvernement a procédé à la distribution des kits de denrées aux ménages sinistrés.Au titre des dommages matériels, des équipes d’évaluation composées de cadres du ministère en charge de l’urbanisme, des ordres et chambres nationaux spécialisés, ont été constituées. Ces équipes ont établi un périmètre fortement sinistré sur un rayon d’environ 500 m autour du lieu de l’incendie. Un premier recensement dénombre près de 800 bâtiments endommagés. Au-delà de ce rayon de 500m, les infrastructures sont moyennement et faiblement impactées.Cette évaluation technique sera approfondie pour fournir plus de précisions sur les dégâts enregistrés.Cependant, le Gouvernement constate avec regret que certains habitants procèdent déjà à des travaux de restauration dans la zone sinistrée sans expertise préalable des services spécialisés. Il met en garde les habitants concernés que cette situation pourrait engendrer d’autres risques.Au titre de l’approvisionnement en carburant, le Gouvernement est heureux d’annoncer aux populations que grâce aux efforts diplomatiques avec les pays voisins, la desserte en carburant dans les stations-service connaitra une amélioration sensible.Au nom du Président de la République, Chef de l’État, S.E. le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, le Gouvernement renouvelle sa gratitude aux populations et aux Gouvernements des pays amis pour leur mobilisation et leur appui à la Guinée durant cette épreuve.Au titre des mesures et recommandations :1) Le port du masque est obligatoire dans la commune de Kaloum ;2) Les personnes déplacées ne doivent pas regagner leurs habitations jusqu’à nouvel ordre ;3) Les travaux de restauration sont interdits sans l’autorisation préalable des services techniques du ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat ;4) A compter du samedi 23 décembre 2023, la vente de l’essence et du gasoil dans les stations-services sur toute l’étendue du territoire est rationnée comme suit :– 25 litres par véhicule ;– 5 litres par moto et tricycle ;– Interdiction de servir des bidons.5) La circulation des camions-citernes est soumise à une escorte sécurisée et un ordre de mission ;6) La zone impactée du sinistre reste fermée au public, pour des raisons de sécurité et d’enquêtes, à l’exception des services spécialisés ;7) La déclaration pour les personnes disparues peut être faite au près du Centre des Opérations du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale à travers les canaux gratuits ci-après :– Téléphone : 663 12 52 29 aussi accessible en WhatsApp– Numéro vert : 122, accessible 24h/24– Courriel : [email protected] Le Gouvernement remercie les populations pour la solidarité, le calme et le civisme dont elles font preuve dans la gestion de la crise et les invite à la poursuite du respect des consignes.En cas d’urgence, appelez gratuitement le 1016.Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens !Le Gouvernement





Dans la même rubrique : < > Cameroun : Chantal Biya célèbre Noël avec plus de 1 000 enfants à Yaoundé Fin du retrait des soldats français du Niger : Niamey et Paris actent la fin de leur coopération militaire Niger : la militante panafricaniste Nathalie Yamb reçue en audience par le Président de la transition Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)