Guinée : La CPI salue la condamnation de Moussa Dadis Camara et compagnie

Ce verdict marque un tournant décisif dans l'établissement de la vérité et la reddition de comptes pour les atrocités commises lors des événements du 28 septembre 2009 au Stade national de Conakry. L'implication d'anciens dirigeants guinéens de haut niveau souligne l'importance de ce jugement qui montre que personne n'est au-dessus des lois. Ce moment apporte un sentiment de justice et de réconfort aux victimes dont les droits ont été reconnus.



Ce verdict ouvre une nouvelle voie vers une plus grande prise en compte de la lutte contre l'impunité en Guinée.



La CPI a encouragé et soutenu les autorités guinéennes dans ce processus judiciaire, qui n'aurait pas été possible sans leur volonté de traduire les responsables en justice.



Ce jugement constitue un exemple de complémentarité et de coopération efficace entre la justice nationale et la CPI, approche que le Bureau du Procureur cherche à entretenir et soutenir dans d'autres pays.



La CPI félicite la Guinée pour cette étape importante franchie dans la recherche de la vérité et de la justice pour les événements du 28 septembre 2009.