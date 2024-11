Guinée : Le Président Doumbouya installe une nouvelle équipe de l'administration

La cérémonie a été présidée par le Président DOUMBOUYA et s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités importantes, dont le Général Amara Camara, Ministre Secrétaire Général de la Présidence, M. Djiba Diakité, Ministre Directeur de Cabinet et les secrétaires généraux des différents départements ministériels.





Cette prestation de serment représente un nouvel élan pour la gouvernance en Guinée, avec l'arrivée de ces hauts cadres qui sont appelés à apporter leur expertise et à contribuer au développement du pays.





Objectifs et Engagements

Le Président DOUMBOUYA a souligné l'importance de ces nominations dans le cadre des réformes administratives et du renforcement des institutions. Les nouveaux hauts cadres sont appelés à travailler avec diligence et intégrité pour répondre aux attentes de la population guinéenne et soutenir les efforts de développement.





Cette cérémonie marque ainsi une étape significative dans la consolidation de la gouvernance et de la stabilité politique en Guinée, tout en renforçant l'engagement du gouvernement envers le service public et l'amélioration des conditions de vie des citoyens.