Guinée : Les émissaires de la première dame au chevet des victimes de l’incendie

Conduite par la femme du Premier Ministre, Madame Goumou Christelle Méniane Doré, cette délégation composée des épouses des membres du Gouvernement ont sillonné les hôpitaux ayant abrité les victimes de l’incendie du dépôt de carburant à Kaloum à savoir l’hôpital de Donka, hôpital d’Ignace Deen, hôpital militaire du Camp Samory pour s’enquérir de leur situation, leur apporter des réconforts moraux et marquer leur solidarité par des dons en vivre et non vivre.



« En tant que femmes, en tant qu’épouses, en tant que citoyennes, nous devons compatir à la douleur de nos concitoyens. C’est pourquoi sur le leadership de la première dame, nous sommes allez au chevet de nos malades dans les hôpitaux pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux depuis le début » a déclaré Madame Goumou.



Monsieur Dénis Bernard RAICHE, Administrateur Général du Centre hospitalier Universitaire de Donka, très ému a déclaré « Aujourd’hui nous sommes fiers d’avoir une visite de solidarité importante de la dame du Premier Ministre et de ses collègues non seulement pour venir communiquer avec les patients qui sont ici présentement, mais aussi pour donner un message d’espoir à ces patients et également un message de solidarité et de remerciement à l’ensemble du personnel traitant. C’est vraiment à leur honneur ».



Après le tour des hôpitaux, les envoyées de la Première Dame sont allées au stade du 28 septembre, où les dons sont réquisitionnés et ensuite acheminés aux victimes. Madame Goumou à ce niveau a procédé à la remise des dons à Monsieur Lancéi Touré, Directeur Général de l’agence national de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH).



Elle a déclaré : « Nous sommes des femmes qui sont dans les ONG, dans les entreprises et nous avons contribué pour ce don. Mais pour la Première dame, même si chacun de son côté a contribué, il faut qu’on se mette ensemble pour encore faire preuve de solidarité envers nos concitoyens en général et beaucoup plus les enfants et les femmes. C’est la raison pour laquelle nous avons envoyé ce don symbolique composé de lait, de matelas, de couches, des kits hygiéniques pour femmes pour marquer notre solidarité. Nous profitons de l’occasion pour dire merci, au comité de crise qui depuis le début ne cherche de mettre tout leur effort pour venir en aide à nos compatriotes. Nous profitons encore de l’occasion pour présenter nos condoléances aux familles attristées et demander au seigneur qu’il apaise le cœur de nos victimes » a-t-elle conclu.



Monsieur Lancéi Touré, Directeur Général de l’Agence National de Gestion des Urgences et catastrophes humanitaires très touché par la mobilisation des épouses des ministres et les dons a déclaré : « Merci aux épouses des membres du Gouvernement qui au nom de la Première Dame se sont mobilisées pour apporter une assistance en vivre et non-vivre et surtout à la couche la plus vulnérable qui sont les enfants et les femmes.



On ne peut que remercier les épouses des membres du Gouvernement au nom de la première dame qui ont fait ces gestes et encore une fois les rassurer que ces gestes qui sont destinés à ces enfants et à ces femmes seront acheminés immédiatement vers ces personnes sinistrées et vers ces couches les plus vulnérables.



Nous disons alors, merci à Madame la Première Dame, merci à toutes les épouses des membres du Gouvernement et elles sont venues en tant que Guinéennes pour apporter assistance à leurs consœurs et aux enfants Guinéens » a-t-il déclaré.