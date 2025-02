Guinée : Nzérékoré, une immersion gouvernementale pour une gouvernance de proximité

Sous la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement, la délégation ministérielle a entamé son programme d’immersion dans la région administrative de Nzérékoré. Cette initiative, placée sous le sceau du rapprochement entre l’État et les citoyens, a débuté par une visite de courtoisie aux sages de la cité de Nzaly.



Dans un esprit d’unité et de recueillement, les chefs traditionnels, entourés d’une population massivement mobilisée, ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes du drame survenu le 1ᵉʳ décembre au stade du 3 avril. Ils ont ensuite exprimé leur gratitude au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son engagement constant en faveur de la paix, de l’unité nationale et du développement.



Prenant la parole, le Premier ministre Amadou Oury Bah a rappelé l’importance de cette immersion voulue par le chef de l’État. Au-delà de cet hommage, cette immersion répond à une exigence présidentielle claire : rapprocher l’administration centrale des réalités du terrain.



Cette première journée a également été marquée par des actes concrets en faveur du développement régional. La délégation gouvernementale a visité le chantier du centre d’hémodialyse, dont les travaux avancent rapidement, et a procédé à l’inauguration d’une centrale d’oxygène, une infrastructure essentielle ayant déjà permis de réduire significativement la mortalité dans la région.



A la clôture de cette journée, le Premier ministre et sa suite ont rencontré les autorités religieuses chrétiennes et musulmanes. À la Mosquée centrale comme à la Cathédrale Immaculée de Marie, les chefs religieux ont unanimement salué l’harmonie interconfessionnelle qui prévaut à Nzérékoré, témoignant d’un climat de paix et de cohésion sociale préservé.



À travers cette immersion, le gouvernement entend renforcer son engagement pour une action publique plus proche des populations et fondée sur l’écoute, l’évaluation et la transparence.