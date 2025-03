Guinée : Priorité à l'efficacité dans l'utilisation des ressources financières

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Amadou Oury BAH, a clôturé un atelier de renforcement des capacités destiné aux acteurs impliqués dans la préparation du budget de l'État. Cet atelier, qui s'est tenu dans un hôtel de Kaloum, visait à améliorer l'efficacité et la transparence du processus budgétaire, dans le but d'optimiser l'utilisation des fonds publics et de promouvoir une meilleure gouvernance financière.







Le ministre du Budget a souligné que cet atelier marque le lancement du budget-programme, aligné sur le programme stratégique de développement de la Guinée, Simandou 2040. Il a insisté sur l'importance des connaissances acquises lors de ces trois jours de formation, appelant les participants à devenir des acteurs clés de cette réforme. "L'enjeu majeur demeure la mise en œuvre effective du budget-programme à l'horizon 2026", a-t-il déclaré.







Le Premier ministre a, quant à lui, mis en avant le rôle crucial de la mobilisation des ressources internes dans la transformation économique du pays. "Les ressources financières se font rares, d'où la nécessité de les utiliser avec efficience", a-t-il souligné. Il a également insisté sur l'importance de renforcer la capacité des cadres à maîtriser les outils et les procédures de gestion budgétaire, afin de garantir une utilisation optimale des fonds publics.