Guinée - Un enfant de 9 ans tué par balle à Sonfonia (Conakry) : la communauté sous le choc

Le jeudi 15 août 2024, Ibrahima Sadio Diallo, un élève de 9 ans, a été tragiquement tué par balle aux environs de 17 heures dans le quartier de Sonfonia, à la T8, près de la mosquée Saudie.



Selon sa mère, Néné Hawa Diallo, Ibrahima rentrait de l’école coranique lorsqu'il a reçu une balle en pleine tête, alors que des troubles survenaient dans le quartier. Malheureusement, l’enfant est décédé sur place.



Inconsolable, Néné Hawa Diallo a exprimé dans les médias sa douleur face à cette perte insupportable. Dans des paroles empreintes de chagrin, elle a déclaré : “Dites à l’armée guinéenne, merci beaucoup. Al barka. Elle a travaillé, elle a tué mon fils. Que Dieu la paie de la meilleure des manières. Mon enfant a 9 ans, c’est un bébé.”



Ibrahima a été inhumé ce vendredi dans un contexte de stress et de peine intense ressentie par sa famille et la communauté.



Cet incident tragique soulève de nombreuses questions sur la sécurité des civils dans les zones de troubles et la protection des enfants. Les autorités sont appelées à enquêter sur les circonstances exactes de cet acte tragique pour rendre justice à la victime et à sa famille.