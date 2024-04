Guinée : Un énorme incendie s'est déclenché dans un parc de stationnement pour citerne à Sonfonia Gare

Il est crucial de prendre des mesures de sécurité incendie dans de tels endroits. D’ailleurs, la réglementation incendie applicable aux parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments d’habitation précise certaines normes.



Les parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments, ayant une surface de plus de 100 mètres carrés, destinés principalement à l’usage de leurs résidents, doivent se conformer aux normes de sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP).

Cela s’applique aux emplacements utilisés par les résidents de l’immeuble en tant qu’accessoire d’un logement, dans des situations essentiellement résidentielles, même de courte durée.



Toutefois, les parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments, disposant de plus de 10 places, utilisées pour une durée inférieure à 30 jours consécutifs par des personnes non-résidentes du bâtiment, sont exclus de cette réglementation.



La sécurité incendie est essentielle pour prévenir de tels incidents et protéger les vies et les biens. Espérons que des mesures adéquates seront prises pour éviter de futurs sinistres similaires.