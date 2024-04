Guinée : accréditation de 7 nouveaux ambassadeurs

En ce vendredi 19 avril 2024, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire des relations diplomatiques entre la République de Guinée et sept autres nations. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République islamique d'Iran, S.E.M. Jamshid Parvizi ; de la République arabe d'Égypte, S.E.M. Hassan Sallah Elnashar ; du Royaume d'Espagne, S.E.M. Angel Antonio Carascal Guttierrez ; de la République du Sénégal, S.E.M. Ousmane Sy ; du Royaume des Pays-Bas, S.E. Madame Crmen Brigitta Hagenaars ; de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, S.E.M. Melaku Legesse Gebrehivot, et de la République de Pologne, S.E.M. Bartlomiej Zdaniuk.