Guinée équatoriale : Quantum Creditech exprime son intérêt d'investir dans le pays

Le climat des affaires en Guinée équatoriale continue d'attirer l'attention de grandes entreprises internationales. Ce mercredi 12 février, le vice-président de la République, Nguema Obiang Mangue, a accordé une audience à Quantum Creditech, une prestigieuse entreprise italienne qui a manifesté son intérêt à investir dans le pays.



Au cours de la rencontre, Marco Pedrazzoli et Monica Pagano, hauts représentants de la firme, ont présenté leur proposition, alignée sur les objectifs de croissance et de modernisation du gouvernement.



Cette approche témoigne du succès de la stratégie de Nguema Obiang Mangue pour positionner la Guinée équatoriale comme une destination attrayante pour les investissements étrangers. Grâce au Plan national de développement durable, le pays encourage la diversification de son économie en créant des opportunités dans des secteurs clés qui favorisent la croissance, l'innovation et la création d'emplois.



Le vice-président a remercié Quantum Creditech pour la confiance et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à appuyer les initiatives qui contribuent au développement du pays, dans un cadre mutuel. L'arrivée de capitaux et d'expérience internationale renforce non seulement l'économie nationale, mais améliore également la qualité de vie des Équato-guinéens, favorisant un avenir de stabilité et de prospérité.