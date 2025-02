Guinée équatoriale : le gouvernement aidera les victimes de la tornade de Niefang

Après avoir pris conscience de la population de Niefang pour la récente tempête de grande ampleur qui a frappé la région, Nguema Obiang Mangue, le vice-président de la République, s'est rendu dans la ville de la province du Centre Sud.



L'objectif était de s'informer sur place de l'évaluation des dégâts effectuée par la commission d'urgence. Au cours de la visite effectuée le mardi 18 février, la deuxième personnalité de l'État a pu constater que les dégâts les plus importants étaient à l'hôpital, à la caserne de la Gendarmerie nationale, à un centre privé et à certains logements de particuliers.



Après avoir été informé, Nguema Obiang a chargé la Commission d'accélérer l'étude des dégâts, afin que l'exécutif puisse mettre en place un plan urgent de remise en état des immeubles d'État endommagés et apporter un soutien aux particuliers sinistrés.



Bien que, dans certains cas, des travaux de réhabilitation aient déjà commencé et, compte tenu du fait que certains immeubles sont coloniaux, avec des problèmes de plomberie, d'eau et d'assainissement, le vice-président de la République a ordonné qu'un travail global soit fait pour rétablir la structure de ces bâtiments. La Guinée équatoriale a un plan de réhabilitation et d'équipement de tous les hôpitaux du pays. Ainsi, comme l'a déclaré le vice-président de la République, les travaux de l'hôpital entrent dans le paquet de ce plan.



À l'issue de la visite, il a réitéré ses paroles d'encouragement à la population qui l'acclamait en chantant de bienvenue ; en plus d'insister auprès de la commission à donner la priorité aux travaux de la population civile afin qu'ils puissent retrouver leur vie quotidienne.