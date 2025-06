Guinée équatoriale : signature d’un contrat avec CMEC et Sinohydro sur les infrastructures électriques

Le gouvernement de Guinée équatoriale a signé lundi dernier à Malabo, un contrat de services d'assistance technique et d'entretien avec les entreprises CMEC et Sinohydro. La première sera chargée des sous-stations et des lignes de transmission du pays, tandis que la seconde assumera l'entretien des réseaux électriques dans les villes de Bata et Mongomeyen.



Cette signature, supervisée par le vice-président de la République, Nguema Obiang Mangue, a réuni des représentants du ministère des finances, du SEGESA et du secteur de l'électricité, ainsi que des délégués des firmes asiatiques. Cet accord représente une avancée technique, opérationnelle et financière pour le pays.



Grâce à l'intervention directe du vice-président, une réduction significative du coût initial des contrats a été obtenue : de 32 milliards à 12 milliards FCFA dans le cas du CMEC, et de 9 milliards à 4 milliards pour Sinohydro.



Cela optimise l'utilisation des ressources publiques sans compromettre la qualité et la sécurité du système énergétique. Nguema Obiang Mangue a félicité le directeur général de SEGESA pour sa contribution technique et opérationnelle à la structuration du contrat, soulignant que sa participation a été essentielle pour parvenir à un accord durable et rentable.



Cet accord s'inscrit dans le cadre du Plan national d'électricité et du programme Horizon 2035, visant à moderniser l'infrastructure énergétique, à promouvoir le développement durable et à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.