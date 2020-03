Guinée : l'écrivain français Thomas Dietrich expulsé

L'écrivain français Thomas Dietrich a été expulsé et son visa annulé par les autorités guinéennes, peu après son arrestation vendredi à Mongo, dans la banlieue nord de Conakry.



Selon le média Africa Guinée, "notre confrère a été agressé ce jeudi 5 mars 2020 par des policiers et gendarmes alors qu’il filmait les exactions des forces de l’ordre sur des citoyens, en banlieue de Conakry, en marge de la manifestation du FNDC."



Thomas Dietrich est de plus en plus impliqué aux côtés d'acteurs de la société africaine pour militer en faveur de la promotion de la démocratie et de l'Etat de droit en Afrique centrale et de l'ouest.