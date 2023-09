Guinée : la BAD appuie a réglementation du secteur de l’électricité

Le Projet d’établissement d’un système de gestion électronique pour améliorer les activités et processus de réglementation pour le secteur de la régulation de l’électricité en Guinée a été lancé, mercredi 13 septembre 2023, à Conakry. Il bénéficie d’un soutien de 401.300 dollars américains du Groupe de la Banque africaine de développement sous forme d’appui technique, à travers le Fonds d’assistance au secteur privé africain.



S’exprimant à la cérémonie de lancement du démarrage du projet, Acheick Mouctar Youla, directeur général de l’Autorité de régulation d’Électricité et de l’eau potable de la Guinée, a expliqué que l’augmentation du taux d’accès à l’électricité des populations est un des objectifs des autorités de transition. « Dans le sous-secteur de l’électricité, les autorités encouragent et facilitent la participation du secteur privé, dans un cadre des affaires réglementé, assaini et favorable aux investissements. C’est pour la concrétisation de cette volonté politique que le gouvernement a inscrit parmi ses priorités l’opérationnalisation de l’Autorité de régulation des secteurs de l’électricité et de l’eau potable », a déclaré M. Youla avant d’ajouter : « Le présent projet (Système de gestion d’information pour améliorer les procédures et activités de régulation dans le secteur de l'énergie en Guinée) est la voie incontournable pour atteindre cet ambitieux objectif ».



L’appui de la Banque va permettre à la Guinée de renforcer l'environnement propice au secteur de la régulation de l'électricité en développant un outil de système d'information de gestion (SIG) de pointe pour le régulateur national avec une approche unifiée pour numériser les fonctions de régulation et accroître la participation du secteur privé. Il permet notamment de moderniser les fonctions de régulation pour favoriser l'efficacité opérationnelle du régulateur ; améliorer le processus décisionnel du régulateur en lui dotant de données en temps réel ; et stimuler l'engagement du secteur privé grâce à la libéralisation et à la transparence de l'information.



Le responsable-pays de la Banque africaine de développement en Guinée, Léandre Bassolé, a souligné que le projet figure parmi les engagements constants du Groupe de la Banque africaine de développement pour aider les pays africains à améliorer la qualité et l'efficacité de la réglementation du sous-secteur de l'électricité. Il a précisé que l’initiative permettra de créer un environnement propice pour attire les investissements privés dans le sous-secteur de l'électricité en Guinée.



« Alors que le monde évolue vers des technologies et des systèmes intelligents, les régulateurs doivent numériser leurs systèmes pour suivre l'évolution de l'environnement », a indiqué M. Bassolé. Il a profité de l’occasion pour saluer les progrès récents accomplis par l’Autorité de régulation d’Électricité et de l’eau potable de Guinée. M. Bassolé a exhorté la « jeune institution de régulation » à profiter de cette initiative de la numérisation pour permettre au sous-secteur de l’électricité d’améliorer ses performances technique et économique.