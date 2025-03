Guinée : lancement des travaux de rénovation du Palais Sekhoutouréya

Ce projet ambitieux, initié par le Président de la République, a été confié à l’entreprise BETCOM-AI. L’objectif de S.E le Général Mamadi DOUMBOUYA est de redonner tout son éclat à ce monument emblématique situé au cœur de Kaloum et qui porte le nom du premier Président de la Guinée indépendante feu Ahmed Sékou TOURÉ.



Cette cérémonie solennelle de lancement des travaux, présidée par le Ministre Directeur de Cabinet en présence des conseillers de la présidence, a été l’occasion de visiter le chantier et d’échanger sur les engagements contractuels. Accompagné des ministres, Monsieur Djiba DIAKITÉ a pu s’entretenir avec les responsables de l’entreprise adjudicatrice et formuler des observations pour garantir une livraison dans les délais impartis.



Le projet de rénovation du palais Sékhoutouréya est structuré en plusieurs phases. Le contrat de rénovation couvre l’ensemble des travaux nécessaires à la réhabilitation du palais. Ces travaux sont répartis en huit lots distincts, assurant une approche méthodique et complète : la préparation et la planification des travaux ; le renforcement des structures et des fondations ; l’amélioration de l’isolation et des finitions intérieures ; la modernisation des installations techniques ; la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement ; la décoration des espaces intérieurs et extérieurs ; la réhabilitation des espaces verts et des abords du palais ; l’aménagement des espaces de réception et de travail.

Le délai d’exécution du projet est fixé à 11 mois à compter de la notification de l’ordre de service, témoignant de la volonté du Président de la République, S.E le Général Mamadi DOUMBOUYA, de mener à bien cette rénovation dans les meilleurs délais.



Ce projet qui s’inscrit par ailleurs dans une démarche de préservation et de valorisation du patrimoine national, revêt une dimension symbolique forte. Il reflète l’engagement de la Guinée à préserver son histoire tout en se projetant vers l’avenir. Le Palais Sékhoutouréya retrouvera non seulement sa splendeur d’antan, mais sera également doté d’équipements modernes répondant aux exigences actuelles. Un projet présidentiel qui marquera durablement le paysage architectural de la Guinée.