Guinée : le Premier ministre appelle à un socle commun pour la stabilité du pays

Le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah a récemment tenu une réunion avec le Comité national permanent de suivi des résolutions du cadre de dialogue inter-guinéen au palais de la Colombe. Cette rencontre visait à évaluer les six derniers mois de dialogue et à définir les priorités pour l’année 2025, qui sera déterminante pour l’avenir et la stabilité de la Guinée.



Lors de son allocution, le Premier ministre a souligné l'importance d'établir un socle commun pour garantir la stabilité du pays, tout en encourageant l'expression de la diversité des opinions sans adversité.



Il a exprimé sa confiance en la maturité de la société guinéenne pour surmonter les défis à venir. Amadou Oury Bah a également mis en avant la nécessité d'éviter la prolifération de comités inutiles, en insistant sur l'importance d’un dialogue constructif et d'une circulation efficace de l’information entre toutes les parties impliquées.



Cela faciliterait la mise en œuvre des décisions déjà prises. Enfin, il a averti que les propos et les actes des individus ont des conséquences, et que toute déclaration susceptible de provoquer des troubles pourrait entraîner l'intervention de la justice, tant nationale qu'internationale.



Cette déclaration témoigne de son engagement envers la paix et la stabilité dans le pays.