Guinée : le Premier ministre invite la classe politique à l'entente pour consolider la paix

Le Premier ministre de Guinée, Amadou Oury Bah poursuit ses efforts de renforcement d’une tradition d’échanges conviviaux et fraternels, entre les autorités et les composantes sociales, économiques et politiques du pays. En présence du secrétaire général du ministère de l’Administration et du territoire, le chef du gouvernement a reçu à la Primature, l’immense majorité de la représentation politiques nationale.



Il a évoqué avec les 33 coalitions et alliances de partis politiques des problématiques d’intérêt national. Parlant des finances publiques, le chef du gouvernement a prévenu : « nous devons faire face à une situation particulièrement difficile ». Le gouvernement compte appliquer des mesures rigoureuses et bénéficier d’apports importants pour redresser rapidement la situation.



Au sujet du suivi du chronogramme de la Transition, le Premier ministre a réitéré le cap fixé par le chef de l’État cette année : la mise en place des délégations spéciales et la soumission au référendum d’une nouvelle constitution. D’ores et déjà, des efforts sont en cours pour la mise en œuvre du Programme national de recensement administratif à vocation électorale (PN RAVEC).



Pour une Transition apaisée et réussie, le Premier ministre Amadou Oury Bah a invité la classe politique « à la compréhension et à l’entente afin que la paix intérieure soit confortée et consolidée ». Les acteurs politiques ont eu une appréciation positive de la démarche du Premier ministre.



Selon Cellou Balde de l’ANAD, le chef du gouvernement vise à remobiliser les acteurs politiques du pays autour d’un idéal pour le retour à l’ordre constitutionnel, à travers un système de gouvernance inclusive. Pour le leader du parti ARENA, Sekou Khoureissy Conde, il est temps pour les politiques guinéens de s’unir sans aucune considération, « pour qu’une fois de plus la Guinée finisse avec les périodes transitoires ».



Partisan de l’implication de tous les acteurs dans la vie nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Oury Bah s’est engagé à rencontrer régulièrement ses compatriotes en vue de partager avec eux les informations sur des problématiques majeures du pays.