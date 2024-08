Guinée : le général Doumbouya rend une visite de courtoisie à la facilitatrice Hadja Aïcha Bah

Le 23 août dernier, le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a honoré de sa présence au domicile de Mme Hadja Aïcha Bah, l’une des trois facilitatrices du dialogue inclusif inter-guinéen, pour une visite de courtoisie empreinte de respect et de solidarité.



Ce geste symbolique illustre non seulement l’attachement du père de la nation aux figures clés de notre pays, mais aussi son engagement envers la cohésion et l’unité nationale. À l’occasion de cette visite, l’époux de Mme Hadja Aïcha Bah a exprimé sa profonde gratitude au président de la République.



Ému par cette marque de grandeur, il a formulé des prières pour la santé et le bien-être du chef de l’État, ainsi que pour la réussite de la transition en cours. Sa reconnaissance a été largement partagée par Hadja Aïcha Bah, qui a salué la magnanimité et la solidarité du président.



Selon elle, la visite de courtoisie ne l’a pas surprise, mais elle a renforcé son admiration pour le général Mamadi Doumbouya, qu’elle considère comme un véritable père de la nation.



En réponse, les populations de Yimbaya se sont mobilisées en grand nombre pour témoigner leur soutien et leur adhésion aux actions entreprises par le CNRD. Ce rassemblement a été une occasion pour les citoyens de manifester leur confiance dans les trois axes prioritaires (social, économique et politique) de la transition définis par le général Mamadi Doumbouya.



La visite du président de la République de Guinée chez Mme Hadja Aïcha Bah est donc perçue comme un acte d’altruisme et de dévouement pour le bien de la Guinée. Elle reflète une volonté de bâtir une nation unie et prospère, où chaque geste compte pour avancer vers une transition réussie. La Guinée, riche de son potentiel et de ses aspirations, terre de richesses et d’innovation, continue ainsi d’avancer sous le signe de la solidarité et de l’engagement commun.