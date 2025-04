Guinée : le général Mamadi Doumbouya veut changer en profondeur son pays

A l’occasion de la journée de reconnaissance des enseignants au chef de l’État, le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Oury Bah a réitéré avec force la ligne d’action du président de la République, le général Mamadi Doumbouya.



Extrait : « Enseignantes et enseignants, vous êtes des soldats.La question du développement de ce pays vous incombe. La volonté du général Mamadi Doumbouya, est de faire en sorte que la Guinée change en profondeur. Que les événements du passé ne reviennent plus, que la fraternité soit une réalité. Dans différents volets du programme politique déclinés depuis le 5 septembre 2021, il y a une ligne qui est claire : rassembler le peuple de Guinée pour son développement, pour sa sécurité, pour la paix et pour une véritable réconciliation. »