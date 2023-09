Guinée : le premier ministre lance officiellement le système des titres fonciers sécurisés

Le premier ministre guinéen Dr Bernard Goumou a procédé au lancement officiel des titres fonciers sécurisés dans un complexe hôtelier de Kaloum en présence de plusieurs membres du Gouvernement.



Organisé par le ministère de l’Urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du Territoire Chargé de la Récupération des domaines Spoliés de l’Etat, cette rencontre vise à présenter le fruit de plusieurs efforts du département à rendre numérisé et sécurisé le titre foncier en République de Guinée



« C’est un évènement qui fera date dans l’histoire de la gestion du foncier en Guinée. La remise des premiers titres fonciers sécurisés est un événement qui marque l’engagement du Président de la République , chef de l’Etat envers la justice, le développement durable et l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Le droit à la terre est un droit fondamental, un pilier essentiel de la dignité de l’homme », a déclaré le premier ministre.



Ensuite sur le coût et la procédure d’obtention, le premier ministre a suggéré au département des consultations pour permettre aux géomètres et autres acteurs d’harmoniser le prix de leurs prestations et d’aller à la digitalisation de la procédure.