Guinée : près de 1000 militaires admis à la retraite dès le 1er novembre

Le président de la transition guinéenne, colonel Mamady Doumbouya, s'est exprimé ce dimanche à la nation à l'occasion du 1er novembre marquant la création de l'armée guinéenne. Il a annoncé que près de 1000 militaires vont jouir de leurs droits à une "retraite méritée" à partir de ce 1er novembre, après avoir servi loyalement la Guinée.



"Bâtir une armée moderne passe aussi nécessairement par le respect des droits des personnels des forces de défense et de sécurité, y compris celui de bénéficier d‘une retraite digne, qui ne doit en aucun cas être considérée comme une punition. C’est un droit", selon le colonel Mamady Doumbouya.



Tous les militaires à la retraite bénéficieront de l'attention et de l'accompagnement des autorités. "Ils quittent l’armée avec tous les honneurs. Nous ne les oublierons pas, car la relève qu’ils ont formée avec brio des années durant, leur sera reconnaissante à jamais", a indiqué le chef de la transition.



Quant aux forces de défense et de sécurité, elles sont appelées à "améliorer leurs prestations afin de donner au concept Armée-Nation un contenu réel, au-delà des discours".



Dans le cadre de l’amélioration progressive des conditions de vie et de travail des militaires, le chef suprême des armées annonce qu'il veillera personnellement à la mise en œuvre prochaine d’une Loi de programmation militaire adaptée aux besoins des armées.