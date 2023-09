Guinée : réception d’un nouveau bateau au port de Conakry

Un nouveau bateau vient enrichir la flotte maritime en Guinée.



En effet, c'est sous la présidence du ministre directeur de cabinet, Djiba Diakité, en présence de la directrice de la Société Navale de Guinée (SNG), Doussou Nabé, avec la supervision du chef du département des Transports, Felix Lamah, qu'un bateau de 320 places, comprenant un équipage de 20 membres, a été réceptionné ce mardi 5 septembre 2023.



Ce bateau, offrant tout le confort et la sécurité nécessaires, assurera la liaison entre Conakry et Kamsar, distante d'environ 300 km. La SNG, dont la mission première est de développer le transport maritime urbain et interurbain, entre dans une nouvelle ère grâce à la vision du chef de l'État, le colonel président Mamadi Doumbouya.



Selon le ministre des Transports, ce bateau, avec ses trois compartiments (classe économique, business class, fret maritime), permettra non seulement de développer un réseau local de navigation maritime, mais aussi d'assurer des liaisons avec les pays voisins, notamment la Sierra-Léone, le Sénégal et le Liberia.



L'arrivée de ce bateau de traversée, ainsi que d'autres à venir, pour renforcer la flotte de la SNG, s'inscrit dans la dynamique de développement du système national de transport multimodal, une des priorités du département des Transports, en ligne droite avec la politique du chef de l'État dans le domaine.



La SNG aspire à développer le transport maritime urbain et interurbain, contribuant ainsi au désenclavement des îles de l'archipel de Loos, du Grand Conakry, ainsi que de ses environs, grâce aux infrastructures de navigation maritime progressivement mises en place le long du littoral.