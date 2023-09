Guinée : renforcement de la coopération avec les Emirats Arabes Unis

Une importante délégation, comprenant le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a été reçue ce lundi 4 septembre 2023 au palais présidentiel, par le chef de l'État, le colonel président Mamadi Doumbouya.



Cette rencontre importante a également réuni les ministres guinéens des Affaires étrangères et des Mines. Au centre des discussions, deux sujets capitaux ont été abordés : le secteur minier et le renforcement de la coopération entre Abou Dhabi et Conakry, à travers Guinea Alumina Corporation (GAC).



L'un des points cruciaux pour le chef de l'État réside dans le respect absolu du Code minier, un cadre législatif qui vise à maximiser les intérêts de la Guinée dans le secteur minier. Cette priorité souligne l'engagement du gouvernement envers une gestion transparente et équitable des ressources minérales du pays, garantissant ainsi des bénéfices justes et équilibrés pour la nation guinéenne.



L'une des conséquences attendues de cette revitalisation du contrat entre la Guinée et GAC, est la relance des travaux de construction de la raffinerie d'alumine. Cette raffinerie revêt une importance particulière pour le président Mamadi Doumbouya, car elle représente une étape clé dans la transformation des ressources minérales brutes en produits à forte valeur ajoutée.



Cette avancée contribuera à diversifier l'économie guinéenne, à créer des emplois, et à stimuler le développement industriel du pays.



Dans l'ensemble, cette réunion avec la délégation des Émirats arabes unis illustre l'engagement continu de la Guinée à promouvoir des partenariats solides et mutuellement bénéfiques dans le secteur minier, tout en veillant à ce que les intérêts nationaux soient préservés et renforcés.



Elle témoigne également de la détermination du gouvernement guinéen à maximiser la valeur de ses ressources naturelles, au profit de sa population et de son développement durable.