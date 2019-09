AFRIQUE HEC Paris reçoit Didier Drogba pour la 3ème édition de son CEO TALK à Abidjan

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Septembre 2019 modifié le 6 Septembre 2019 - 08:20







Après 20 ans de carrière dans le monde du football professionnel, plus de 700 matchs joués et plus de 360 buts marqués en club et avec la sélection ivoirienne, Didier Drogba est aujourd'hui CEO de la Holding GOALS FOR AFRICA (GFA), avec laquelle il entend réaliser des investissements en Côte d’Ivoire et en Afrique. C’est en tant qu’entrepreneur et pour parler de sa reconversion réussie dans le monde des affaires que Didier Drogba viendra parler de son parcours et partager son expérience et ses conseils avec la communauté d’HEC Paris à Abidjan.



Il est par ailleurs vice-président de l'organisation internationale Peace and Sport, organisation internationale neutre et indépendante, basée en Principauté de Monaco et placée sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco.



Comment orienter ses choix de carrière ? Quand où et comment investir ? Comment diversifier ses risques ? Quels sont ses projets pour la Côte d’Ivoire et la jeunesse ivoirienne ? Voici quelques questions auxquelles il répondre jeudi prochain dès 18h.



Les sujets qui seront abordés : Son parcours ;

Ses entreprises et investissements ;

Sa reconversion dans le monde du business ;

Ses nouvelles responsabilités au sein de la CAF ;

Abidjan – Le CEO Talk est le rendez-vous business organisé à Abidjan (Côte d'Ivoire) par le bureau Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale d'HEC Paris. Initié en janvier dernier, il a pour objectif de donner la parole à des leaders qui contribuent au développement des économies africaines. Après avoir reçu Charles Kié (CEO New African Capital Partners) et Jean-Marie Ackah (Président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire), HEC Paris a l'immense honneur de recevoir Didier Drogba, l'entrepreneur. HEC Paris a consolidé son ancrage africain en inaugurant l'année dernière un bureau dans la capitale économique ivoirienne. L'objectif est de former les décideurs africains de la sous-région. Le CEO Talk est l'occasion pour eux d'échanger entre pairs et partager leurs expériences respectives.





