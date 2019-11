Halima Aliko Dangote prend la direction des opérations commerciales du Groupe Dangote

Halima Aliko Dangote a été nommée directrice exécutive des opérations commerciales du Groupe Dangote Industries Limited (DIL) (www.Dangote.com), l’un des conglomérats africains les plus importants et les plus diversifiés. Selon un communiqué de la Société, Halima Aliko Dangote revient ainsi à la direction du Groupe après avoir été détachée pendant ces cinq dernières années auprès… […]

