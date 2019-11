Halima Aliko Dangote prend la direction des opérations commerciales du Groupe Dangote

LAGOS, Nigeria - Halima Aliko Dangote a été nommée directrice exécutive des opérations commerciales du Groupe Dangote Industries Limited (DIL) (www.Dangote.com), l’un des conglomérats africains les plus importants et les plus diversifiés.



Selon un communiqué de la Société, Halima Aliko Dangote revient ainsi à la direction du Groupe après avoir été détachée pendant ces cinq dernières années auprès de deux de ses unités opérationnelles où elle a exercé plusieurs fonctions. Elle est également administratrice de la fondation Aliko Dangote, la branche philanthropique du conglomérat.



Le dernier poste qu’elle a occupé était celui de directrice exécutive Dangote Flour Mills. Elle a procédé à un redressement remarquable de cette entreprise qui s’est traduit par son retour à la rentabilité, résultat d’une haute performance maintenue constamment au fil du temps.



Auparavant, elle a dirigé la société NASCON, une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de sels raffinés, assaisonnements et produits de consommation connexes extrêmement appréciés par les consommateurs. Actuellement, elle reste directrice non exécutive de NASCON.



Mme Halima Aliko Dangote est présidente du conseil d’administration de l’Africa Center à New York, une plate-forme qui a pour mission de promouvoir l’engagement en faveur de l’Afrique et de favoriser le dialogue entre les mondes de la politique, des affaires et de la culture. Elle également membre du conseil d’administration d’Endeavour Nigeria, et membre du Women Corporate Directors (WCD).



Mme Halima Aliko Dangote peut s’appuyer sur ses 12 années d’expérience professionnelle, acquise en exerçant des responsabilités de gestion exécutive. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Halima Aliko Dangote sera responsable du développement et de la mise en œuvre de la stratégie commerciale du Groupe Dangote ; selon le communiqué de la Société, elle aura pour tâche la croissance de la clientèle, l’amélioration de la gestion de la clientèle, l’amélioration de l’expérience client et l’accroissement à long terme de la valeur pour le client.



Elle sera également responsable du déploiement de la stratégie de services partagés du Groupe et de la supervision des fonctions spécifiques suivantes : commercialisation, approvisionnement stratégique, administration et marques, et communications.



Mme Halima Aliko Dangote, qui est très engagée à l’égard de l’autonomisation des femmes, est titulaire d’une licence en marketing de l’American Intercontinental University de Londres, et d’un MBA (Master in Business Administration) de la Webster Business School de Londres.



Elle a suivi plusieurs programmes de haut niveau en développement du leadership, notamment le programme de développement du leadership (PLD) de la Harvard Business School, le programme de développement des fonctions exécutives de la Kellogg School of Management, et le programme Finances et comptabilité pour les directeurs non financiers de la Columbia Business School.



Le Groupe Dangote, qui a récemment été reconnu « marque africaine la plus admirée et marque nigériane la plus précieuse » pour la deuxième année consécutive (2018 et 2019), est activement impliqué dans les secteurs du ciment, du sucre, du sel et de la farine et autres produits, ainsi que dans les secteurs pétrolier et gazier et l’immobilier.